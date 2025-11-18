Cloudflare down problemi per milioni di siti nel mondo Cosa è successo

Un grave guasto ha colpito il content delivery network Cloudflare, causando problemi e interruzioni del servizio su siti web popolari come X (ex Twitter) e Canva. La conferma è arrivata dalla pagina ufficiale Cloudflare Status che monitora la situazione in tempo reale. La causa principale non è stata rivelata, anche se era prevista una “manutenzione programmata nel data center SCL (Santiago)” per questa fascia oraria. Il problema è stato riconosciuto alle ore 12:17 italiane, ma è solo dalle 12:48 che la situazione è diventata critica. A quell’ora il portale di supporto di Cloudflare ha iniziato a “riscontrare problemi” e con il passare dei minuti sempre più siti sono risultati irraggiungibili. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Cloudflare down, problemi per milioni di siti nel mondo. Cosa è successo

