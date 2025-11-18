Cloudflare down anche X e ChatGpt non funzionano | cosa sta succedendo ai siti di mezzo mondo

Roma, 18 novembre 2025 – Internet a singhiozzo. In corso dalla tarda mattinata di oggi, martedì 18 novembre, un disservizio estremamente diffuso sulla rete e che – secondo quanto si apprende – sarebbe riconducibile a problemi di Cloudflare. Ma cosa è la Cloudflare? Si tratta di una una piattaforma di servizi web che accelera e protegge siti e applicazioni, il che significa che se Cloudflare non funziona tantissimi siti diventano irraggiungibili, proprio come accade in queste ore. Il problema è scattato dalle ore 12.17 circa in Italia per poi diventare critico dalle ore 12.48 che la situazione è diventata critica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cloudflare down, anche X e ChatGpt non funzionano: cosa sta succedendo ai siti di mezzo mondo

