Cloudflare down anche X e ChatGpt non funzionano | cosa sta succedendo ai siti di mezzo mondo

Canva, X, ChatGPT, migliaia e migliaia di siti web, è tutto down. In queste ore c’è un disservizio di portata mondiale, che sta avendo ripercussioni su numerosi siti e servizi online. La causa? Cloudfare, noto servizio cloud. Cloudfare non funziona, è down. La causa di tutto sarebbe dovuta un malfunzionamento di Cloudflare, che gestisce una delle infrastrutture digitali più utilizzate al mondo, offrendo vari servizi web. A ora la piattaforma non sembra funzionare, con una lunga lista di siti e applicazioni che non è al momento raggiungibile. L’anomalia è stata segnalata intorno alle 12:17 in Italia, diventando rapidamente un disservizio su scala globale. 🔗 Leggi su Chiccheinformatiche.com

Internet in down per diverse ore, bloccati diversi siti e app per il malfunzionamento di Cloudflare ? di @RaffCoppola1 Vai su X

Guide-Informatica.com. Else · Paris. Cloudflare down manda giù mezzo web: in tilt X, ChatGPT, Canva e oltre 30 milioni di siti nel mondo #datacenter #cloudfare - facebook.com Vai su Facebook

Cloudflare down per ore, anche X e ChatGpt irraggiungibili: cosa è successo ai siti di mezzo mondo - Secondo l'azienda, che stava effettuando una manutenzione programmata in diversi data center, il disservizio è legato a un “picco di traffico insolito” ... Riporta msn.com

Cloudflare down manda giù mezzo web: in tilt X, ChatGPT, Canva e oltre 30 milioni di siti nel mondo. Cosa è successo - Diversi siti web sono in down a livello mondiale per il malfunzionamento di Cloudflare, una delle infrastrutture più utilizzate al mondo. ilmessaggero.it scrive

Cloudflare down: il maxi-blackout che ha messo in tilt X, ChatGPT e svelato la fragilità del web - Internet dipende da pochi giganti: quali sono i rischi reali? Secondo agrpress.it