Clinica fantasma per il trapianto di capelli | donna in coma due indagato ad Arezzo
Una 56enne è finita in coma dopo un trapianto di capelli in uno studio abusivo ad Arezzo. Denunciati una 40enne senza titoli riconosciuti e il medico titolare per lesioni gravissime. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Clinica fantasma per il trapianto di capelli: donna in coma, due indagato ad Arezzo - Una 56enne è finita in coma dopo un trapianto di capelli in uno studio abusivo ad Arezzo. Scrive fanpage.it
