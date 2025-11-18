Clinica fantasma per il trapianto di capelli | donna in coma due indagato ad Arezzo

18 nov 2025

Una 56enne è finita in coma dopo un trapianto di capelli in uno studio abusivo ad Arezzo. Denunciati una 40enne senza titoli riconosciuti e il medico titolare per lesioni gravissime. 🔗 Leggi su Fanpage.it

