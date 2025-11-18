Clima Papa | Non c’è volontà politica Appello durante Cop30

Per il clima non c’è accordo. Papa Leone punta il dito sulla mancanza di volontà politica. Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Clima, Papa: “Non c’è volontà politica”. Appello durante Cop30

Approfondisci con queste news

Perché sul clima si sta fallendo: le parole di Leone XIV Il videomessaggio del Papa alla Cop30 di Belém: quel che manca è la volontà politica di alcuni paesi. ma la vera leadership significa servizio @luciacapuzzi1 Vai su X

Notizia Vatican News A tavola con il Papa dove la fame trova sollievo, amicizia, speranza In Aula Paolo VI, la Giornata mondiale dei Poveri si celebra in un clima di grande familiarità, gioia e unità. Sono 1300 gli ospiti di ogni provenienza che hanno potuto - facebook.com Vai su Facebook

Clima, assist di Papa Francesco alla COP28 con l'esortazione green Laudate Deum, negazionisti vade retro - primo intervento magisteriale di un Papa sull'ambiente che costituisce uno snodo storico d’importanza ... Riporta ilmessaggero.it

Cop28, il messaggio del Papa sul clima: “La devastazione del Creato è un'offesa a Dio” - "Purtroppo non posso essere insieme a voi, come avrei desiderato, ma sono con voi perché l'ora è urgente. Come scrive tg24.sky.it