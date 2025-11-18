Clima Papa | Non c’è volontà politica Appello durante Cop30

18 nov 2025

Per il clima non c’è accordo. Papa Leone punta il dito sulla mancanza di volontà politica. Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

