Clima Papa Leone | L' Accordo di Parigi è uno strumento forte ma manca la volontà politica

Tgcom24.mediaset.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Pontefice parla con un videomessaggio alle comunità del Sud del mondo riunite in Brasile per la Cop30, sollecitando decisioni efficaci e un impegno condiviso sulle politiche ambientali. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

