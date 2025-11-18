Clima il Papa agli antipodi di Trump | Il creato sta gridando manca la volontà politica di alcuni

Video-messaggio di Prevost alla Cop30 di Belem alle porte dell’Amazzonia: “Non è l’accordo di Parigi che sta fallendo, siamo noi che stiamo fallendo nella nostra risposta”. Non serve “divisione e negazione” ma “cooperazione”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Clima, il Papa agli antipodi di Trump: “Il creato sta gridando, manca la volontà politica di alcuni”

