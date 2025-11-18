Classifica programmi informazione e social Tg1 sempre in testa

Lapresse.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella classifica programmi tv d’informazione e social di ottobre, tra pace a Gaza, cronaca nera, regionali in Calabria e Toscana, attentato a Sigfrido Ranucci, il Tg1 domina tra i programmi d’informazione. Sorprendono le performance di ‘Dritto e Rovescio’, perde posizioni il TgLa7, risale la china ‘Report’ tornato on air il 26 ottobre, con l’attentato al conduttore in primissimo piano. La rimonta di ‘Report’, che guadagna varie posizioni (6 per views e 9 per interazioni) in entrambe le classifiche grazie ad un incremento trasversale di entrambe le metriche in analisi è notevole, ma non clamorosa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

classifica programmi informazione e social tg1 sempre in testa

© Lapresse.it - Classifica programmi informazione e social, Tg1 sempre in testa

Altre letture consigliate

classifica programmi informazione socialDal Tg1 di Chiocci alla sorpresa Del Debbio, i programmi tv più social - Nella graduatoria social di ottobre, tra pace a Gaza, cronaca nera, regionali in Calabria e Toscana, attentato a Sigfrido Ranucci, il Tg1 domina tra i programmi d’informazione. Riporta adnkronos.com

classifica programmi informazione socialClassifica programmi tv d’informazione più social: vince Chiocci, sorpresa Del Debbio, Ranucci si affaccia - Nella graduatoria social di ottobre, tra pace a Gaza, cronaca nera, regionali in Calabria e Toscana, attentato a Sigfrido Ranucci, il Tg1 domina tra i programmi d’informazione. Come scrive msn.com

Classifica programmi di informazione più social: TgLa7 e Tg1 in testa. Gaza e Flotilla decisivi - Più equilibrio tra le performance social del Tg1 e quelle del Tg La7 nel mese in cui le proteste delle ... Segnala primaonline.it

Cerca Video su questo argomento: Classifica Programmi Informazione Social