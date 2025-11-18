Classifica programmi informazione e social Tg1 sempre in testa

Nella classifica programmi tv d’informazione e social di ottobre, tra pace a Gaza, cronaca nera, regionali in Calabria e Toscana, attentato a Sigfrido Ranucci, il Tg1 domina tra i programmi d’informazione. Sorprendono le performance di ‘Dritto e Rovescio’, perde posizioni il TgLa7, risale la china ‘Report’ tornato on air il 26 ottobre, con l’attentato al conduttore in primissimo piano. La rimonta di ‘Report’, che guadagna varie posizioni (6 per views e 9 per interazioni) in entrambe le classifiche grazie ad un incremento trasversale di entrambe le metriche in analisi è notevole, ma non clamorosa. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Classifica programmi informazione e social, Tg1 sempre in testa

