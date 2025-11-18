Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del consigliere Rocco Cirocco. I fatti degli operai forestali coinvolgono anche Molinara, non solo perché la nostra comunità impiega una decina di lavoratori (non pagati). I fatti si legano anche a ragioni politiche e amministrative. Oltre alla presenza nella Giunta, Molinara offre anche il contributo sulla responsabilità di gestione amministrativa dell’ente, attraverso figure con alte qualifiche dirigenziali. Gli operai non vengono pagati perché la Comunità montana del Fortore non ha rendicontato i progetti. Non lo fa – in maniera completa – almeno dal 2018 e in questi giorni sta cercando in tutti i modi di sopperire alle proprie enormi responsabilità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Cirocco: “La questione dei Forestali riguarda anche Molinara”