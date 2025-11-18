Cirielli asfalta Fico nel confronto tv | Un assessorato per i giovani no al reddito di cittadinanza

Una vittoria netta. Per ko tecnico. Il confronto su Sky Tv tra Edmondo Cirielli e Roberto Fico verso le regionali di domenica e lunedì prossimi in Campania, vede decisamente trionfare il candidato di centrodestra. I temi del confronto. Cirielli ha attaccato il suo competitor sul tema principale della sua campagna elettorale e cioè il reddito di cittadinanza. “Creeremo un assessorato per i giovani- ha detto il viceministro degli esteri- che rifiutano questa forma di assistenzialismo”. Fico ha ribattuto dicendo che, “il reddito è una scelta necessaria contro un lavoro mal pagato”. Poi la polemica sull’autonomia differenziata, refrain di un meridionalismo pentastellato alquanto scolorito. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Cirielli asfalta Fico nel confronto tv: “Un assessorato per i giovani, no al reddito di cittadinanza”

