Circhi gli animalisti celebrano l' esemplare presa di posizione del Comune di Cava

Domenica 16 novembre siamo stati a Cava de' Tirreni non per esprimere il nostro dissenso, ma per celebrare e sostenere l'esemplare presa di posizione del comune di Cava che ad aprile di quest'anno ha emanato un'ordinanza che vieta l'ingresso ai circhi con animali.Solo qualche anno fa eravamo a. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Approfondisci con queste news

GLI ANIMALI NON SONO SPETTACOLO Dietro le luci e la musica dei circhi con animali ci sono catene, gabbie e sofferenza. Nessun numero divertente giustifica una vita di prigionia. La legge che prevede l'abolizione dei circhi con animali c'è, ma il G - facebook.com Vai su Facebook

Animali nei circhi, colpo di spugna di FdI e FI per eliminare i divieti sull’acquisto di nuovi esemplari e di farli riprodurre - Il piano di Fratelli d’Italia, da una parte, e di Forza Italia, dall’altra, è di cancellare con un colpo di ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it