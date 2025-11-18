Cinquecento chili di droga nell' azienda che coltiva canapa per cosmetici arrestati i titolari

Le accuse sono pesanti. Nella loro azienda, quello dove hanno dichiarato di coltivare canapa finalizzata alla produzione di alimenti, cosmetici e materie prime biodegradabili, avrebbe invece coltivato marijuana e canapa per lo spaccio. A finire nei guai due uomini di 38 e 35 anni, originari dei. 🔗 Leggi su Romatoday.it