Cinquecento chili di droga nell' azienda che coltiva canapa per cosmetici arrestati i titolari
Le accuse sono pesanti. Nella loro azienda, quello dove hanno dichiarato di coltivare canapa finalizzata alla produzione di alimenti, cosmetici e materie prime biodegradabili, avrebbe invece coltivato marijuana e canapa per lo spaccio. A finire nei guai due uomini di 38 e 35 anni, originari dei. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Colletta Alimentare, in Sicilia raccolti oltre 500 chili di alimenti #Cronaca #cronacasicilia - facebook.com Vai su Facebook
Trolley con 5 chili di marijuana tradisce il corriere della droga: in carcere un 33enne. Lo stupefacente avrebbe fruttato 40mila euro - Tradito da un trolley in cui trasportava oltre 5 chili di marijuana, un 33enne è stato arrestato per spaccio e si trova ora in carcere a Venezia. Secondo msn.com
Trolley con 5 chili di marijuana tradisce il corriere della droga: i sacchi sottovuoto con 40mila euro di stupefacente VIDEO - Tradito da un trolley in cui trasportava oltre 5 chili di marijuana, un 33enne è stato arrestato per spaccio e si trova ora in carcere a Venezia. Si legge su ilgazzettino.it
Spaccio, sequestrati 500 chili di hashish nel Varesotto - Cinquecento chili di hashish, un chilo di cocaina e un grossista dello spaccio di droga in manette. Da ansa.it