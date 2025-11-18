Cinque Mulini la classica delle corse campestri domenica 23 a San Vittore Olona | riflettori puntati su Iliass Aouani
Milano – La Sala Stampa di Palazzo Lombardia, gremita come nelle grandi occasioni, ha fatto questa mattina da palcoscenico alla presentazione ufficiale della 93ª edizione della Cinque Mulini, la storica corsa campestre che domenica 23 novembre trasformerà San Vittore Olona nel cuore pulsante dell’atletica mondiale. Attorno al tavolo dei relatori, volti e istituzioni di peso: la Sottosegretaria con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi, il sindaco Marco Zerboni, i rappresentanti dell’Unione Sportiva San Vittore Olona 1906, il presidente FIDAL Stefano Mei collegato in diretta esterna, il direttore tecnico delle nazionali assolute Antonio La Torre, la vicepresidente del CONI Lombardia Carola Mangiarotti e Marco Aldeghi, direttore territoriale Milano e Lombardia Nord di Banco BPM, main sponsor della manifestazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Argomenti simili trattati di recente
SPORT atletica Aouani, Arese e Marta Zenoni al via della 93esima Cinque Mulini. Il programma 93ª edizione della Cinque Mulini in programma sui prati di San Vittore Olona domenica 23 novembre Leggi l'articolo su Sempione News #sempionenews #sport # - facebook.com Vai su Facebook
Plogging Cinque Mulini 2025: sport e ambiente a San Vittore Olona Vai su X
Cinque Mulini, la classica delle corse campestri domenica 23 a San Vittore Olona: riflettori puntati su Iliass Aouani - Presentata a Palazzo Lombardia a Milano la 93esima edizione della gara che richiama i migliori atleti mondiali della specialità. Scrive msn.com
Battocletti sul podio: terza alla Cinque Mulini - A San Vittore Olona, nella classicissima del cross, debutto stagionale dell’azzurra argento olimpico nella gara vinta dall’etiope Shimket. Lo riporta fidal.it
Cambio di data per la Cinque Mulini 2024 - Nuova collocazione temporale della storica competizione: la Cinque Mulini 2024 si correrà in autunno, il 17 novembre 2024. fidal.it scrive