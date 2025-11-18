Cinque Mulini la classica delle corse campestri domenica 23 a San Vittore Olona | riflettori puntati su Iliass Aouani

Milano – La Sala Stampa di Palazzo Lombardia, gremita come nelle grandi occasioni, ha fatto questa mattina da palcoscenico alla presentazione ufficiale della 93ª edizione della Cinque Mulini, la storica corsa campestre che domenica 23 novembre trasformerà San Vittore Olona nel cuore pulsante dell’atletica mondiale. Attorno al tavolo dei relatori, volti e istituzioni di peso: la Sottosegretaria con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi, il sindaco Marco Zerboni, i rappresentanti dell’Unione Sportiva San Vittore Olona 1906, il presidente FIDAL Stefano Mei collegato in diretta esterna, il direttore tecnico delle nazionali assolute Antonio La Torre, la vicepresidente del CONI Lombardia Carola Mangiarotti e Marco Aldeghi, direttore territoriale Milano e Lombardia Nord di Banco BPM, main sponsor della manifestazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

