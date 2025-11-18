Cinema si rafforza la collaborazione tra Unicredit e Palomar

La collaborazione tra Palomar (a Mediawan Company) e Unicredit, avviata già nel 1990, ha avuto un nuovo slancio nel 2014 con il finanziamento della tv collection sul commissario Montalbano. La serie ha ottenuto un successo straordinario sin dal debutto, confermandosi come prodotto di punta nel corso della sua messa in onda ventennale e diventando la serie più seguita del panorama televisivo contemporaneo, italiano e non solo. A partire da questa partnership, il sostegno finanziario di Unicredit a Palomar si è confermato attraverso opere di qualità produttiva e forte impegno sociale come le serie tv Braccialetti rossi, Il nome della rosa, Call My Agent – Italia, I delitti del BarLume e Il giovane Montalbano e i film Il treno dei bambini, Palazzina Laf e La paranza dei bambini.

