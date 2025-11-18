Ciclista investito e ucciso Donazioni nel nome di Pausini | Gli intitoleremo una sala

Sarà intitolata a Ettore Pausini una delle sale del Centro integrato di riabilitazione oncologica. Questo perché, in sua memoria, è arrivata una pioggia di donazioni all’associazione Onconauti. Pausini, zio della cantante Laura, investito e ucciso a 78 anni mentre andava in bici sugli Stradelli Guelfi il 2 novembre, era testimonial dell’associazione da dieci anni, da quando era guarito. E in suo nome oggi continuano ad arrivare fondi da tutte le parti, diverse migliaia di euro (la cifra finale raggiunta verrà comunicata il giorno dell’intitolazione della sala): i soldi raccolti serviranno per acquistare macchinari all’avanguardia per la palestra di riabilitazione oncologica di via della Ferriera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ciclista investito e ucciso. Donazioni nel nome di Pausini: "Gli intitoleremo una sala"

Argomenti simili trattati di recente

Paura in rotonda: il carico si stacca dall'autocarro e cade addosso al ciclista -> https://www.nordest24.it/ciclista-investito-carico-autocarro - facebook.com Vai su Facebook

$Udine, ciclista investito e ucciso: individuato pirata della strada Vai su X

Ciclista investito e ucciso. Donazioni nel nome di Pausini: "Gli intitoleremo una sala" - Giordani (Onconauti): "Continua a fare del bene anche ora: grazie ai fondi, macchinari all’avanguardia". Scrive msn.com

San Cipriano Picentino, ciclista investito ed ucciso da un'auto - Tragedia a San Cipriano Picentino dove un ciclista è stato investito da un’automobile, perdendo la vita sul colpo. Riporta msn.com

Tragedia nel Salernitano, ciclista investito e ucciso da un’automobile a San Cipriano Picentino - Un ciclista di 75 anni è stato investito e ucciso a San Cipriano Picentino, in provincia di Salerno; l'incidente è avvenuto nella frazione di Campigliano ... Lo riporta fanpage.it