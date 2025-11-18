Chiusi serata solidale per l’associazione ‘Durante e dopo di noi’
Chiusi (Siena), 18 novembre 2025 - Nella suggestiva location del Molino Astrone si è tenuta la cena solidale in favore dell’ Associazione “Durante e dopo di noi”. Questa serata nasce da un incontro speciale tra l’arte e la creatività, elemento fondante del Val d’Orcia Art Festival e, la solidarietà, dando vita ad una serata ricca di emozioni con i ragazzi dell’Associazione “Durante e dopo di noi” e la comunità che la sostiene. Il Val d’Orcia Art Festival rappresenta un’occasione importante per la valorizzare del patrimonio culturale e aperto a nuovi linguaggi artistici, per sostenere anche iniziative come questa, ciò significa dare spazio alla creatività per contribuire a rendere la cultura un’esperienza viva, condivisa, accessibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
Seconda data. Seconda serata. Secondo amico @de_gregorio_simone IN DA HOUSE Martedì 25 Novembre, un menu a 4 mani da non perdere Prenota, dalle 18:00 , allo 089 2882727 APERTI Tutte le sere CHIUSI a pranzo . . . . . . . . . . . #salern - facebook.com Vai su Facebook
Chiusi, serata solidale per l’associazione ‘Durante e dopo di noi’ - Nella suggestiva location del Molino Astrone si è tenuta la cena solidale in favore dell’ Associazione “Durante e dopo di noi”. Si legge su lanazione.it