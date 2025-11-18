Chiuse le qualificazioni Verso il sorteggio playoff | Italia ecco chi ti aspetta
Chiusi i gironi di qualificazione, giovedì 20 novembre a Zurigo il sorteggio di semifinali e finali playoff per stabilire le ultime quattro europee che accederanno alla fase finale del Mondiale 2026. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
