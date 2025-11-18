Chiara Franchi e Nicoletta Romanoff agli Incontri di Valore di Pompei

Giovedì 13 novembre si è svolto l’appuntamento de “Gli Incontri di Valore” con un nuovo ospite della nona edizione. Il salotto, curato a Pompei dal manager Nicola Ruocco e ospitato nella location di Habita79, ha accolto la scrittrice, docente universitaria ed esperta di personal branding Chiara Franchi, che ha presentato il suo nuovo libro “Dritto al cuore”, edito Roi Edizioni. Il pubblico, sempre numeroso, ha seguito con attenzione la presentazione, tra momenti suggestivi ed emozionanti. “È stata una serata speciale, Chiara trasmette un modello cognitivo che permette a ciascuno di noi di migliorare, sia personalmente sia professionalmente”, ha commentato Nicola Ruocco. 🔗 Leggi su Ildenaro.it