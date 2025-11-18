Chiamate inappropriate traffico e pochi mezzi Cosa non funziona davvero nel 118 di Bari

Ci sono giornate in cui i soccorsi rischiano di arrivare troppo tardi. Accade non perché non vengano effettuati tutti i tentativi, ma perché spesso il suono della sirena si perde tra le strade strette, le auto parcheggiate in doppia fila, il traffico intasato e le chiamate, molte delle quali. 🔗 Leggi su Baritoday.it

