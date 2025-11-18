chi sono i tre figli adottati di cristiano malgioglio

Qualche anno fa concesse una intervista a Novella 2000, nella quale si raccontò senza filtri e riuscimmo a conoscere una parte della sua vita nascosta fino a quel giorno, ovvero la sua paternità. Malgioglio avrebbe addirittura tre figli, dei quali non ha mai parlato a nessuno fino a quel tempo. Omara, William e Ricard o, questi i nomi dei figli di Cristiano Malgioglio che ha voluto aiutare, tre bambini cubani che ora sono adulti. Dice di essere più legato a Omara, ma si interessa ovviamente anche degli altri due. “Le sono molto legato. Seguo anche altre due creature: William e Riccardo. Vivono tutti e tre a Cuba. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

