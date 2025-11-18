Chi sono i tre figli adottati di Cristiano Malgioglio

Qualche anno fa concesse una intervista a  Novella 2000, nella quale si raccontò senza filtri e riuscimmo a conoscere una parte della sua vita nascosta fino a quel giorno, ovvero la sua paternità.  Malgioglio avrebbe addirittura tre figli, dei quali non ha mai parlato a nessuno fino a quel tempo. Omara, William e Ricard o, questi i nomi dei figli di Cristiano Malgioglio che ha voluto aiutare, tre bambini cubani che ora sono adulti. Dice di essere più legato a  Omara,  ma si interessa ovviamente anche degli altri due.  “Le sono molto legato. Seguo anche altre due creature: William e Riccardo.  Vivono tutti e tre a Cuba. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

