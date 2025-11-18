Chi era davvero al volante del SUV Brabus? La ricostruzione dell’incidente che ha ucciso Pietro Silva Orrego

Il ventenne ha detto la verità, stava soccorrendo gli amici. Non era il ventenne senza patente, indicato inizialmente come conducente, a guidare il potente SUV Mercedes G Brabus che all’alba di domenica si è schiantato in viale Fulvio Testi uccidendo il 19enne Pietro Silva Orrego. La Polizia Locale, sulla base di nuove testimonianze e soprattutto di video circolati sui social nelle ore successive, ha chiarito che il giovane era sceso dal mezzo prima dello schianto e aveva poi tentato di soccorrere gli amici intrappolati tra le lamiere. Il SUV era stato noleggiato da un 23enne, patentato e incensurato, che agli agenti ha dichiarato di essere stato lui alla guida al momento dell’impatto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Chi era davvero al volante del SUV Brabus? La ricostruzione dell’incidente che ha ucciso Pietro Silva Orrego

