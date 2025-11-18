Chi è questo misterioso fidanzato di Malgioglio? Un uomo turco di 39 anni

Il nuovo fidanzato di Cristiano Malgioglio è un misterioso uomo turco di 39 anni e sarebbe “un nutrizionista che, assieme al fratello, gestisce una palestra nel cuore di Istanbul”. Così ne parlava tempo fa lo stesso Cristiano: “L’ho incontrato nel 2020 al Gran Bazar di Istanbul. Lui passa e mi guarda. Penso: ‘Ammazza che bono’. L’ho rivisto per caso dopo una settimana alla fiera dei fiori. Si è fermato, abbiamo parlato. Il giorno dopo mi ha mandato un mazzo di tulipani bianchi in hotel. Mi sono detto: ‘E che me lo faccio scappare?’”. “È bello come il sole”, aggiungeva un innamoratissimo Malgioglio, “adoro tutto di lui, soprattutto i denti, che sono bianchi come spicchi d’aglio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi è questo misterioso fidanzato di Malgioglio? Un uomo turco di 39 anni

