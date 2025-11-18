Chi è la nuova fidanzata di Francesco Oppini Francesca Viverit e cosa fa nella vita dopo la storia con l’ex Cristina

Dopo le relazioni passate, da quella con l’ex  fidanzata Luana  morta tragicamente in un incidente stradale alla storia d’amore con  Cristina Tomasini, il figlio di Alba Parietti, Francesco Oppini sta attraversando un periodo decisamente felice al fianco della nuova fidanzata Francesca Viverit. La coppia è uscita allo scoperto sui social quest’estate, quando l’ex gieffino ha condiviso alcuni scatti di coppia taggandola e, dunque, ufficializzando a tutti gli effetti la loro storia d’amore. Francesco Oppini  è nato il 6 aprile 1982 a Torino, da mamma  Alba Parietti  e papà  Franco Oppini. Nel 2001, inizia a lavorare come rivenditore di auto in una concessionaria di Milano. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

