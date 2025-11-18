Chi è la fidanzata di BigMama Lodovica Lazzerini | Aono felice con lei me la sposo

Icona del mondo queer,  BigMama  non ha mai tenuto nascosto il fatto di avere una  fidanzataLodovica Lazzerini, che come lei è un’artista e una cantante con un progetto musicale già avviato. Classe 2000, il suo nome completo è Maria  Lodovica Lazzerini, in arte Ailo, e ha all’attivo già diversi singoli come  Non mi va,  Sfiga  e  Faccia da stronzo. La  relazione con   BigMama  va avanti da diverso tempo, tanto che le due già convivono, come ha raccontato la stessa cantante a  Stasera C’è Cattelan  e poi a  Verissimo. Terminati gli studi universitari, ha scelto di seguire senza esitazioni la strada della musica, un percorso che non sempre è in discesa ma che lei affronta con determinazione e sensibilità. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

