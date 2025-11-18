Chi è la fidanzata di BigMama Lodovica Lazzerini | Aono felice con lei me la sposo

Icona del mondo queer, BigMama non ha mai tenuto nascosto il fatto di avere una fidanzata, Lodovica Lazzerini, che come lei è un’artista e una cantante con un progetto musicale già avviato. Classe 2000, il suo nome completo è Maria Lodovica Lazzerini, in arte Ailo, e ha all’attivo già diversi singoli come Non mi va, Sfiga e Faccia da stronzo. La relazione con BigMama va avanti da diverso tempo, tanto che le due già convivono, come ha raccontato la stessa cantante a Stasera C’è Cattelan e poi a Verissimo. Terminati gli studi universitari, ha scelto di seguire senza esitazioni la strada della musica, un percorso che non sempre è in discesa ma che lei affronta con determinazione e sensibilità. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi è la fidanzata di BigMama, Lodovica Lazzerini: “Aono felice con lei, me la sposo”

News recenti che potrebbero piacerti

#Belve martedì 18 novembre avrà 4 ospiti e non tre come al solito. Oltre a #CristianoMalgioglio, #EvaHerzigova e #BigMama ci sarà anche #JennyUrtis - facebook.com Vai su Facebook

BigMama, la vita privata: il bullismo, la malattia, il sesso libero e la compagna (che vuole sposare) - La cantante partenopea, ospite stasera di Belve, è diventata famosa sdoganando la body positivity e il coraggio di essere 'queer'. Riporta libero.it

BigMama: «Il tumore, gli abusi e gli insulti del prof. Ora mi sento una dea e sposerò la mia fidanzata Lodovica» - Quattro anni fa ero ubriaca e un ragazzo ha provato ad abusare di me. Scrive corriere.it

Big Mama, quanti anni ha la fidanzata e chi è: la storia d'amore - Scopri chi è la fidanzata di Big Mama, Lodovica Lazzerini: età, origini, carriera, curiosità e la loro storia d’amore ... Da tag24.it