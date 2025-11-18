Chi è Jonas Pepe grande fratello 25 | età vita studi ragazza e lavoro

profilo e caratteristiche del concorrente del grande fratello: jonas pepe. Tra i protagonisti più discussi dell’ultima edizione del Grande Fratello 25, si distingue Matteo Jonas Pepe, un giovane di 24 anni che ha catturato l’attenzione del pubblico grazie alla sua personalità forte e alla sua storia personale. Nato nel 2001, Jonas si presenta come un ragazzo estremamente sensibile, che ha già dimostrato di possedere una grande passione per l’arte, la scrittura e le discipline marziali, praticate sin dall’infanzia. La sua vita si svolge tra Roma, dove vive con la famiglia, e le esperienze professionali come modello e attore emergente. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

