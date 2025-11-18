Chi è il nuovo campione Riccardo La ruota della fortuna ha battuto tutti i record | quanto ha vinto

A Canale Cinque il ritmo non dà tregua: appena il pubblico comincia ad affezionarsi a un nuovo campione de La Ruota della Fortuna, ecco che ne arriva un altro, ancora più sorprendente. Dopo l’exploit di Gabriele Casti, celebrato dal 5 al 13 novembre, il quiz guidato da Gerry Scotti ha vissuto un’altra settimana da record, inaugurando un volto destinato a rimanere impresso nella storia recente del programma. Si tratta di Riccardo Piancatelli, 32 anni, originario di Recanati ma trasferito da tempo nella zona del Monte Conero per ragioni di lavoro. Nella vita di tutti i giorni è infatti un ingegnere ambientale, Un concorrente che, apparso quasi in punta di piedi, ha innescato in poche ore un entusiasmo crescente nel pubblico, diventando il protagonista assoluto della seconda metà di novembre. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

