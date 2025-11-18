Chi è Gregorio Marsiaj il marito di Eva Herzigova e chi sono i tre figli George Philipe e Edward

G regorio Marsiaj, nato a Torino nel 1976, è un imprenditore di successo con una formazione internazionale che comprende la laurea alla Bocconi e studi alla University of California, Berkeley. Figura di rilievo nella Sabelt S.p.A., azienda leader nel settore della componentistica automotive, è diventato il compagno di vita di Eva Herzigova nel 2001. Dopo anni di riservatezza, la coppia si è fidanzata ufficialmente nel 2017 e ha celebrato un matrimonio civile molto intimo nel 2020 a Londra, con i tre figli George, Philipe ed Edward come paggetti. L’amore tra i due ha trasformato la vita della modella, permettendole di conciliare carriera e famiglia, proteggendo la privacy dei bambini e coltivando un legame saldo e discreto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi è Gregorio Marsiaj, il marito di Eva Herzigova e chi sono i tre figli George, Philipe e Edward

Scopri altri approfondimenti

Chi è Gregorio Marsiaj, imprenditore e marito della top model Eva Herzigová - Chi è Gregorio Marsiaj, imprenditore torinese e marito della supermodella Eva Herzigová. donnaglamour.it scrive

Eva Herzigova: chi è il marito Gregorio e come le ha cambiato la vita - La top model ceca e l’imprenditore torinese Gregorio Marsiaj hanno costruito una famiglia riservata tra Londra e Torino, con tre figli al centro della loro quotidianità. Lo riporta libero.it

Gregorio Marsiaj, marito di Eva Herzigova e figli/ Lei svela: “Perdonare un tradimento? Si, ecco perché” - Imprenditore torinese, i due stanno insieme dal 2003 ma si sono sposati solamente nel 2019 ... Come scrive ilsussidiario.net