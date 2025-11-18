Chi è Garofani il consigliere del Quirinale accusato di tramare contro la premier

Xml2.corriere.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo La Verità, a una cena avrebbe invocato «un provvidenziale scossone» per far cadere il governo Meloni. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

chi 232 garofani il consigliere del quirinale accusato di tramare contro la premier

© Xml2.corriere.it - Chi è Garofani, il consigliere del Quirinale accusato di «tramare contro la premier»

News recenti che potrebbero piacerti

232 garofani consigliere quirinaleChi &#232; Garofani, il consigliere di Mattarella al centro della polemica tra Bignami e il Quirinale -  È stato direttore di testate giornalistiche legate alla Dc, per poi essere un deputato del Pd fino al 2018 ... Riporta editorialedomani.it

232 garofani consigliere quirinaleQuirinale, Liguori: "La politica si accapiglia ma Garofani tace..." - Ad innescare la polemica politica alcuni virgolettati attribuiti dal quotidiano 'La Verità' a ... Come scrive iltempo.it

232 garofani consigliere quirinaleChi &#232; Francesco Saverio Garofani consigliere di Mattarella che ha fatto infuriare Galeazzo Bignami - Il consigliere di Mattarella Francesco Saverio Garofani è accusato dalle destre di tifare per la caduta del Governo Meloni. Secondo virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: 232 Garofani Consigliere Quirinale