Chi è Garofani il consigliere del Quirinale accusato di tramare contro la premier
Secondo La Verità, a una cena avrebbe invocato «un provvidenziale scossone» per far cadere il governo Meloni. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
News recenti che potrebbero piacerti
Chi è Garofani, ex deputato dem e consigliere del Colle Vai su X
Francesco Saverio Garofani, consigliere di Mattarella, starebbe organizzando una «grande lista civica nazionale». E lo sgambetto a Meloni - facebook.com Vai su Facebook
Chi è Garofani, il consigliere di Mattarella al centro della polemica tra Bignami e il Quirinale - È stato direttore di testate giornalistiche legate alla Dc, per poi essere un deputato del Pd fino al 2018 ... Riporta editorialedomani.it
Quirinale, Liguori: "La politica si accapiglia ma Garofani tace..." - Ad innescare la polemica politica alcuni virgolettati attribuiti dal quotidiano 'La Verità' a ... Come scrive iltempo.it
Chi è Francesco Saverio Garofani consigliere di Mattarella che ha fatto infuriare Galeazzo Bignami - Il consigliere di Mattarella Francesco Saverio Garofani è accusato dalle destre di tifare per la caduta del Governo Meloni. Secondo virgilio.it