Chi è Francesco Saverio Garofani il consigliere del Quirinale accusato di tramare contro la premier

Xml2.corriere.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo La Verità, a una cena avrebbe invocato «un provvidenziale scossone» per far cadere il governo Meloni. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Chi &#232; Francesco Saverio Garofani, ex deputato e consigliere del Colle - Francesco Saverio Garofani, classe 1962, è da sempre uno degli uomini più vicini a Sergio Mattarella, consigliere del capo dello Stato per gli Affari del Consiglio Supremo di Difesa. Secondo ansa.it

Intervista a Francesco Saverio Garofani sull'iniziativa nonviolenta "Io sto con Marco" - 05:50 Agenda del giorno a cura di Barbara Alfieri 06:00 Fortezza Italia 06:30 Primepagine 07:00 Rassegna stampa di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi 07:10 Rassegna stampa internazionale a cura di ... Si legge su radioradicale.it

Ecco chi &#232; il dem che guida il Consiglio Supremo di Difesa - Un politico, per la prima volta, ricoprirà questo ruolo, generalmente affidato a un uomo dei vertici militari Si è ... Si legge su ilgiornale.it

