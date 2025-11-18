Che bella la Zelig Republic | Tanta comicità intelligente ma ci hanno mangiato troppi

Viale Monza 140. Il Derby aveva chiuso da un mese quando, per offrire un nuovo centro di gravità al cabaret milanese, si accesero le luci dello Zelig. Era la primavera dell’86 e quei ricordi virati nostalgia scivolano tra le pagine di “Zelig Republic”, ultima incursione letteraria del cantautore Giangilberto Monti impreziosita da riflessioni e ricordi pure di altri habitué di quell’ “universo di risate e di baldoria”, come lo ricorda Giobbe Covatta nella prefazione, quali Stefano Nosei, Antonio Cornacchione, Giancarlo Bozzo, Oliviero Ponte di Pino, Paco D’Alcatraz, Giovanni Storti del trio Aldo Giovanni e Giacomo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Che bella la Zelig Republic: "Tanta comicità intelligente ma ci hanno mangiato troppi"

