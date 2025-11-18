Challenger Bergamo | Travaglia batte Dodig Guerrieri si fa strada

Bergamo. Il torneo degli italiani è scattato nel migliore dei modi: nell’ultimo dei tre primi turni programmati lunedì, Stefano Travaglia si è preso lo scontro generazionale contro il croato Matej Dodig, quattordici anni più giovane di lui. L’ascolano ha raggiunto gli ottavi del Trofeo FAIP-Perrel presented by Intesa Sanpaolo & Sarco Lexus Bergamo imponendosi al tie-break decisivo dopo un paio d’ore di battaglia, chiuse col punteggio di 6-3 3-6 7-6. Sebbene il risultato parli di grande equilibrio, Travaglia ha meritato di vincere per la maggiore qualità espressa nei turni di battuta. A parte un inizio difficile (1-3 nel primo set), ha raccolto cinque game di fila e si è aggiudicato il primo set. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

