Cesenatico? Non solo pesce | il locale lancia un weekend all' insegna della porchetta con prezzi popolari

Cesenatoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

'Sbecco', locale di Cesenatico, annuncia un weekend all'insegna della porchetta con lo scopo di riportare al centro una pietanza che profuma di piazze di paese e di pranzi in compagnia e che oggi rischia di sembrare fuori moda tra sushi e aperitivi ‘esotici’.Sabato 22 e domenica 23 novembre, in. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

