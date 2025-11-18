Cesena buio pesto | al Carisport esulta Modena
Ancora una serata da dimenticare per l’ Elettromeccanica Angelini Cesena, che nel torneo di B1 femminile contro l’ Anderlini Modena incassa un altro pesante ko 0-3 (18-25, 22-25, 22-25); diversi passaggi a vuoto finiscono per compromettere tutti i parziali, mentre il cambiopalla procede a singhiozzo contro un’avversaria spavalda, ordinata a muro e che difende tanto. La partita. Nel primo set Modena accelera (2-8), il cambiopalla di Cesena non decolla neanche con ricezione positiva (5-13), le fiammate di Benazzi e Pasini accorciano le distanze (9-13), Lucchi si gioca la carta del doppio cambio Signorini-Menini, l’ultima ad arrendersi è Caniato (18-23), mentre Modena chiude con un primo tempo che vale il 18-25. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Cosa unisce il formaggio, i dischi, Da Vinci e i pianeti? Mi trovo tra Rimini e Cesena, nel cuore delle colline romagnole che si stanno preparando all'inverno. Sogliano al Rubicone è un borgo silenzioso dove in una mattina di novembre si sentono solo le ca - facebook.com Vai su Facebook
Cesena, buio pesto: al Carisport esulta Modena - Ancora una serata da dimenticare per l’Elettromeccanica Angelini Cesena, che nel torneo di B1 femminile contro l’Anderlini Modena ... Come scrive ilrestodelcarlino.it
Cesena, riapre il Carisport dopo l’alluvione - Già dalla prossima settimana le porte dell’impianto torneranno ad aprirsi per ospitare eventi (il primo sarà una convention internazionale firmata Technogym) anche se la piena funzionalità dovrebbe ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it