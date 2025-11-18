Cesena buio pesto | al Carisport esulta Modena

Ancora una serata da dimenticare per l’ Elettromeccanica Angelini Cesena, che nel torneo di B1 femminile contro l’ Anderlini Modena incassa un altro pesante ko 0-3 (18-25, 22-25, 22-25); diversi passaggi a vuoto finiscono per compromettere tutti i parziali, mentre il cambiopalla procede a singhiozzo contro un’avversaria spavalda, ordinata a muro e che difende tanto. La partita. Nel primo set Modena accelera (2-8), il cambiopalla di Cesena non decolla neanche con ricezione positiva (5-13), le fiammate di Benazzi e Pasini accorciano le distanze (9-13), Lucchi si gioca la carta del doppio cambio Signorini-Menini, l’ultima ad arrendersi è Caniato (18-23), mentre Modena chiude con un primo tempo che vale il 18-25. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

