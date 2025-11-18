C’era una volta la Rai Giovanni Benincasa racconta il cavallo morente

“Facciamo un programma così: entriamo di notte, con una torcia sulla testa, e andiamo per i corridoi al buio, dentro la Rai ”. Giovanni Beninca. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - C’era una volta la Rai. Giovanni Benincasa racconta il cavallo morente

C'era una volta la Rai. Giovanni Benincasa racconta il cavallo morente. "Ho sempre inventato programmi, disegnato le scene, scelto i conduttori. Ma oggi l’autore è diventato un esecutore di format stranieri". Di @SalvatoreMerlo Vai su X

