Centro Sportivo quanto sarebbe importante averlo?

Il Napoli ha trovato un accordo di massima con la famiglia Coppola per restare un altro anno nel centro tecnico di Castel Volturno, nonostante la disdetta già inviata per la fine della locazione. Come riporta “Il Mattino” la proroga era l’unica possibilità, almeno per adesso, visto che il club non ha ancora individuato un nuovo terreno per la futura cittadella sportiva. In ogni caso il Presidente non demorde e continua a cercare la migliore soluzione possibile. Ad oggi, rumors dicono che la soluzione più probabile sembrerebbe quella legata ai 240mila metri quadrati del Teverolaccio, a Succivo. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Centro Sportivo, quanto sarebbe importante averlo?

