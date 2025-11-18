’Centro Commerciale Naturale’ Vetrina delle attività sul web | Promuoviamo il commercio
Valorizzare il commercio del centro storico e rafforzare l’identità economica della città. Con questo obiettivo l’amministrazione comunale ascolana ha siglato un protocollo d’intesa con Cna, Confcommercio e Wap per affidare la gestione della nuova piattaforma digitale del ‘Centro Commerciale Naturale’. Si tratta di un sito web con relativa app destinato a diventare la vetrina unitaria delle attività presenti nel cuore della città. Il Comune, proprietario della piattaforma, ne concede alle associazioni una licenza d’uso gratuita: un passaggio strategico, pensato per valorizzare il tessuto commerciale attraverso strumenti digitali capaci di promuovere offerte, eventi e itinerari tematici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
