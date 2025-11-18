Centro Artistico il Grattacielo due giorni di iniziative per celebrare il centenario | il programma
Il "Centro Artistico il Grattacielo" (ex Teatro Saverio) celebra il suo centenario con due giorni di iniziative aperte al pubblico (prenotazione obbligatoria), realizzate grazie al fondamentale contributo della Fondazione Livorno, del Rotary Club Mascagni, della compartecipazione del Comune e al. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Approfondisci con queste news
Una vendita speciale per sostenere il Centro Artistico Alik Cavaliere Il Centro Artistico Alik Cavaliere ospita una grande vendita dei capi di abbigliamento di #AdrianaCavaliere, moglie dell’artista #AlikCavaliere. Abiti e pellicce vintage — molti dei quali firmati - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, incendio in un grattacielo del Centro Direzionale: distrutti due piani, attimi di terrore - Paura e fumo denso nel cuore di Napoli, dove un violento incendio ha colpito un grattacielo del Centro Direzionale, uno dei poli nevralgici della città. Riporta affaritaliani.it
IL VIDEO - A fuoco due piani di un grattacielo al centro direzionale - Una pioggia di fuoco scende nel cuore della notte da un grattacielo dell'isola G1 del centro direzionale di ... Segnala rainews.it
Incendio in un grattacielo del Centro Direzionale a Napoli, distrutti due piani: «Attimi di terrore, alcune finestre sono precipitate in strada» - Incendio in un grattacielo al Centro Direzionale a Napoli: nessun ferito, ma paura per il distacco di alcune finestre. Secondo leggo.it