Cenaia, 18 novembre 2025 - Nel pomeriggio dello scorso 13 novembre, i carabinieri della stazione di Cenaia hanno arrestato un giovane di 23 anni, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa. Il provvedimento riguarda una pena detentiva residua di 3 anni, 4 mesi e 20 giorni, conseguente a condanne per reati commessi nell’arco del 2024 nella provincia pisana. Dopo le formalità di rito, il 23enne è stato condotto nel carcere di Pisa dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa delle ulteriori procedure previste dalla legge. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cenaia, arrestato 23enne: dovrà scontare oltre 3 anni di carcere