C’è vita dopo i talent? La nuova generazione del pop alla sfida di Sanremo Giovani

Ilfoglio.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova generazione del pop italiano sembra muoversi lungo una traiettoria già tracciata: i talent come trampolino, Sanremo come banco di prova. Mimì, vincitrice di X Fact. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

c8217232 vita dopo i talent la nuova generazione del pop alla sfida di sanremo giovani

© Ilfoglio.it - C’è vita dopo i talent? La nuova generazione del pop alla sfida di Sanremo Giovani

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: C8217232 Vita Dopo Talent