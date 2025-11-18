C’è un mix di cellule morte fluidi corporei capelli cosmetici e perfino peli di animali | ogni quanto bisogna cambiare le lenzuola? I consigli degli esperti per evitare problemi di salute

Recenti articoli pubblicati su The Independent, Mirror, RTBF Actus e altri giornali on line affrontano un tema che ciclicamente torna nei trend: ogni quanto vanno cambiate le lenzuola? Certo più spesso d’estate che in inverno, ma in sostanza ogni quanti giorni? Considerando che alla fine a letto ci trascorriamo varie ore tutte le notti, la domanda non è poi tanto peregrina, soprattutto considerando le possibili sudate notturne. Qualcuno penserà magari che sia opportuno farlo tutti i giorni, ma così si finisce per impattare sull’ambiente e per sfibrare la biancheria; del resto, aspettando troppo si rischiano allergie e irritazioni cutanee. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “C’è un mix di cellule morte, fluidi corporei, capelli, cosmetici e perfino peli di animali”: ogni quanto bisogna cambiare le lenzuola? I consigli degli esperti per evitare problemi di salute

