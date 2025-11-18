CdS – Milan alla ricerca di un attaccante per Allegri | spunta l’occasione Fullkrug
2025-11-18 09:41:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal Corriere: Milan, il mercato. Era stato lo stesso Igli Tare lo scorso giugno in conferenza stampa, d’altronde, a rivelare pubblicamente le caratteristiche dell’attaccante cercato dal Milan: diverso da Gimenez, forte fisicamente, presente in area di rigore, bravo di testa e nelle sponde. Uno che, sostanzialmente, ai milanisti potrebbe immediatamente ricordare l’identikit di Olivier Giroud. Il calciomercato, però, fa dei giri immensi senza, però, tornare spesso alla base. Ed è così che, al gong finale, il Milan si è trovato in squadra lo stesso Santiago Gimenez e una punta-non-punta, il cui ruolo e il suo talento sono molto volubili, come Christopher Nkunku. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Milan alla ricerca di un attaccante per Allegri: spunta l’occasione Fullkrug - facebook.com Vai su Facebook
Nuovi portieri, #Inter e #Milan alla ricerca dei successori di #Sommer e #Maignan: #Suzuki, #Caprile, #Atubolu e… #Meslier #MilanPress Vai su X
Milan, Leao alla ricerca del gol. CdS: "Il campo per spegnere le critiche" - E' questo l'obiettivo di Pioli ma anche di Rafa Leao che contro i ... tuttomercatoweb.com scrive
Cds – Milan, era da annullare il gol di Leao: punibile fuorigioco Pavlovic perché… - Serata con troppi errori per Luca Zufferli, quella del fischietto di Udine è stata una gestione abbastanza confusionaria, tra sbavature e imprecisioni continue. Scrive msn.com