2025-11-18 09:41:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal Corriere: Milan, il mercato. Era stato lo stesso Igli Tare lo scorso giugno in conferenza stampa, d’altronde, a rivelare pubblicamente le caratteristiche dell’attaccante cercato dal Milan: diverso da Gimenez, forte fisicamente, presente in area di rigore, bravo di testa e nelle sponde. Uno che, sostanzialmente, ai milanisti potrebbe immediatamente ricordare l’identikit di Olivier Giroud. Il calciomercato, però, fa dei giri immensi senza, però, tornare spesso alla base. Ed è così che, al gong finale, il Milan si è trovato in squadra lo stesso Santiago Gimenez e una punta-non-punta, il cui ruolo e il suo talento sono molto volubili, come Christopher Nkunku. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - CdS – Milan alla ricerca di un attaccante per Allegri: spunta l’occasione Fullkrug