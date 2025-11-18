Cavaliere dei sette regni e il confronto più selvaggio nella saga di asoiaf

anticipazioni su “a knight of the seven kingdoms”: il massimo scontro nel mondo di game of thrones. La prossima produzione “A Knight of the Seven Kingdoms” si prepara a presentare uno dei più intensi tentativi di combattimento che siano mai stati mostrati nell’universo di Game of Thrones. In questa narrazione, basata sui principi arcaici delle leggi di Westeros, le accuse penali possono essere definitivamente risolte attraverso una prova di combattimento. La vittoria di quest’ultimo comporta l’assoluzione da ogni accusa, mentre la sconfitta si traduce in una condanna immediata. Il tema del rito giudiziario tramite battaglia ha già lasciato il segno in numerose scene memorabili di Game of Thrones: si ricordano, ad esempio, il lancio di Vardis Egen dalla finestra del cielo, i duelli brutali contro rappresentanti immortali come Beric Dondarrion, e la battaglia furiosa tra il Montagna e il Viper Rosso. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

