Castro Inter la verità sul tentativo fatto in estate | e attenzione ai possibili sviluppi per l’anno prossimo! Il Bologna prova a tutelarsi così

Inter News 24 Castro Inter, la verità sul tentativo fatto in estate: attenzione agli sviluppi per l'anno prossimo! Il Bologna prova a tutelarsi in questo modo. Il futuro di Santiago Castro, talentuoso attaccante argentino classe 2004 in forza al Bologna, continua a tenere banco nelle cronache di calciomercato. Il giocatore, che si sta mettendo in luce con la maglia rossoblù grazie a prestazioni di sostanza e qualità, è stato oggetto di un approfondimento da parte del giornalista Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube dell'esperto Fabrizio Romano. La notizia principale riguarda la volontà ferrea del club emiliano di blindare il proprio gioiello, nonostante le numerose sirene di mercato che hanno suonato già durante la scorsa estate.

