Caso Garlasco | incontro tra difesa Venditti e pm Brescia per ' rasserenare clima'

Iltempo.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 18 nov. (Adnkronos) - Dopo le 'scintille' un incontro per "rasserenare il clima nel rispetto di ruoli e funzioni di opposte parti del processo". Stamane, in Procura generale a Brescia, si è tenuto un incontro di circa 90 minuti tra l'avvocato Domenico Aiello, difensore dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, il procuratore generale Guido Rispoli, l'avvocato generale Domenico Chiaro e il procuratore capo Francesco Prete. Un lungo colloquio che viene definito "molto cordiale e trasparente" in cui le parti "hanno scambiato reciproche opinioni sui procedimenti in corso, confrontandosi con franchezza". 🔗 Leggi su Iltempo.it

