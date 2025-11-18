Caso Epstein Trump a una giornalista di Abc | Lei è una reporter terribile la vostra è un' azienda schifosa
Donald Trump ha offeso una giornalista di Abc News che gli aveva posto una domanda in merito al caso Epstein, l’imprenditore, arrestato e condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minori, suicidatosi in carcere a New York nel 2019. “ Lei è una una persona terribile e un giornalista terribile. Non ho nulla a che fare con Jeffrey Epstein. L’ho cacciato dal mio club molti anni fa perché pensavo fosse un pervertito malato. Questa è solo una bufala dei Democratici”, ha detto il presidente degli Stati Uniti parlando dallo Studio Ovale della Casa Bianca. “ La Abc è un’azienda schifosa. 🔗 Leggi su Lapresse.it
