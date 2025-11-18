Caso Epstein sì della Camera al rilascio dei file | cosa succede ora

La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato con un margine schiacciante — 423 voti favorevoli e un solo contrario (quello di Clay Higgins, deputato repubblicano della Louisiana) — il disegno di legge che impone al Dipartimento di Giustizia di rendere pubblici tutti i documenti non classificati relativi al caso Jeffrey Epstein. Il voto è stato effettuato attraverso la procedura straordinaria che richiede la maggioranza dei due terzi: un risultato che certifica un consenso trasversale insolito, reso possibile da una pressione crescente sia dall’opinione pubblica sia da parte di deputati di entrambi i partiti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Caso Epstein, sì della Camera al rilascio dei file: cosa succede ora

