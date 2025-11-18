Caso Epstein dalla Camera Usa sì alla pubblicazione dei file | cosa succede ora

Today.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il "via libera" di Donald Trump, la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha votando un disegno di legge che obbliga il Dipartimento di Giustizia a rendere pubblici tutti i fascicoli investigativi sul defunto condannato per reati sessuali Jeffrey Epstein, dopo mesi di aspre lotte. 🔗 Leggi su Today.it



