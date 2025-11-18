Caso Epstein dalla Camera Usa il via libera alla divulgazione di tutti i documenti

(Adnkronos) – La Camera degli Stati Uniti ha approvato oggi una legge bipartisan che impone al Dipartimento di Giustizia di rendere pubblici tutti i fascicoli relativi a Jeffrey Epstein. La misura è stata approvata con un sostegno schiacciante, ottenendo 427 voti a favore e 1 contrario (del deputato repubblicano Clay Higgins della Louisiana). Il disegno di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondisci con queste news

La Camera Usa ha approvato il disegno di legge per obbligare il ministero della Giustizia a divulgare tutti i file del caso Epstein, dopo che sono stati raggiunti i due terzi dei voti necessari ? https://shorturl.at/b2XjD - facebook.com Vai su Facebook

Il caso Epstein ha fatto un'altra vittima postuma, e non è Trump. Il “ritiro” di Larry Summers Vai su X

Pubblici Epstein files: ok da Camera Usa - La Camera Usa ha approvato il disegno di legge per obbligare il ministero della giustizia a divulgare tutti i file del caso Epstein. Lo riporta rainews.it

Usa, la Camera approva la legge per rendere pubblici tutti i file sul caso Epstein: 427 sì e un solo no - Con un solo voto contrario e 427 favorevoli, la Camera dei Rappresentanti ha approvato il disegno di legge che chiede al dipartimento di Giustizia di rendere pubblici tutti i file riguardanti le indag ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Caso Epstein, la Camera degli Stati Uniti dà il via libera alla pubblicazione di tutti i file - La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato il disegno di legge per obbligare il ministero della Giustizia a divulgare tutti i file del caso Epstein. Segnala tg.la7.it