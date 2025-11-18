Caso Epstein Camera Usa approva la legge per pubblicare i file
La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato, con 427 voti favorevoli e un solo voto contrario, il disegno di legge che chiede al dipartimento di Giustizia di rendere pubblici tutti i file riguardanti le indagini su Jeffrey Epstein. Il testo passa ora all’esame del Senato. Il voto ha rappresentato il culmine di una crociata bipartisan condotta dal deputato repubblicano Thomas Massie e dal collega democratico Ro Khanna, che fino a domenica aveva incontrato una forte resistenza da parte del presidente Donald Trump, il quale aveva ripetutamente insistito sul fatto che l’attenzione sui dossier Epstein fosse una “ bufala ” promossa dai Democratici. 🔗 Leggi su Lapresse.it
