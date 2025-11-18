Casalnuovo il video del bancomat sradicato e trascinato in auto diventa virale

A Casalnuovo di Napoli, nella notte tra domenica e lunedì, alcuni ladri hanno smurato lo sportello bancomat della filiale BDM Banca in corso Umberto e lo hanno trascinato per le strade legandolo all’auto, causando danni alle vetture in sosta. La scena è stata ripresa in un video diventato virale sui social. Come è avvenuto il furto? I ladri hanno preso di mira la filiale della BDM Banca situata. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Casalnuovo, il video del bancomat sradicato e trascinato in auto diventa virale

